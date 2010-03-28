Нужны знающие люди, готовые приступить к созданию небольшого сайта - визитки во флеш, точнее не созданию а поправлению готового флеш-сайта под нужный мне. Много не заплачу - сайт небольшой, тем более что сайт-визитка.
Программа подготовки тестов для сайта
Необходимо написание программы, в которой можно создавать тесты и в последсвтии размещать их на сайте.
Сайт в формате html.
Программа должны быть простой и доступной, с возможностью добавления в тест фото, ссылок и т.д.
Заявки фрилансеров
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