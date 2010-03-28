Программа подготовки тестов для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки200 просмотров

Необходимо написание программы, в которой можно создавать тесты и в последсвтии размещать их на сайте.

Сайт в формате html.

Программа должны быть простой и доступной, с возможностью добавления в тест фото, ссылок и т.д.

HTML
15 лет назад
Semper_2009
Дмитрий 
54 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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