Нужны знающие люди, готовые приступить к созданию небольшого сайта - визитки во флеш, точнее не созданию а поправлению готового флеш-сайта под нужный мне. Много не заплачу - сайт небольшой, тем более что сайт-визитка.
Есть sql со список email нужно добавить еще 3000
Есть sql файл со списком email, туда нужно добавить еще около 3000. Пример как выглядит файл можете посмотреть ниже. Добавлять вручную обалдеешь, поэтому у кого есть какие предложения как быстро добавить пишите.
Без отзывов и с малым временем регистрации на сайте не пишите.
Связь icq 293899 или http://www.monhyip.net/index.php?a=support
Один человек нашелся если что не получится свяжусь с другими.
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