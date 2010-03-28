Есть sql со список email нужно добавить еще 3000

Есть sql файл со списком email, туда нужно добавить еще около 3000. Пример как выглядит файл можете посмотреть ниже. Добавлять вручную обалдеешь, поэтому у кого есть какие предложения как быстро добавить пишите.

Без отзывов и с малым временем регистрации на сайте не пишите.

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Один человек нашелся если что не получится свяжусь с другими.