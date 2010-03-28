Подключение 2-х платежных систем

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Подключить платежные системы Монета и Moneyboker к готовому сайту букмекерской конторы. Исходники предоставлю

15 лет назад
Yelcs
Артем 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров