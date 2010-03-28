Есть sql файл со списком email, туда нужно добавить еще около 3000. Пример как выглядит файл можете посмотреть ниже. Добавлять вручную обалдеешь, поэтому у кого есть какие предложения как быстро добавить пишите. ...
Подключение 2-х платежных систем
Подключить платежные системы Монета и Moneyboker к готовому сайту букмекерской конторы. Исходники предоставлю
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужны знающие люди, готовые приступить к созданию небольшого сайта - визитки во флеш, точнее не созданию а поправлению готового флеш-сайта под нужный мне. Много не заплачу - сайт небольшой, тем более что сайт-визитка.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо написание программы, в которой можно создавать тесты и в последсвтии размещать их на сайте. Сайт в формате html. Программа должны быть простой и доступной, с возможностью добавления в тест фото, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Приветствую! Нужно показать где и как взять потоки tv для прямой вставки в свой плеер. http://my-tvset.ru/translation.php?cn=57&ch=1485 (windows media player) http://my-tvset.ru/translation.php?cn=57&ch=1187 (flash) лучше в аську 421-363-755Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
После смены у хостера сервера, перестали работать ЧПУ, требуется посощьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно написать программу или скрипт, который блокирует PopUp, редирект и все что пытается грузиться под трафф, типа сплойтов, вирусов, от недобросовестных спонсоров. Это должно стоять на сайте, а не на компе. Блокировать нужно от вирусов ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать скрипт(аналог adsense и begun), который загружает в окошко содержание текстового файла или графического.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется создать модуль альтернативного представления контента. Полное техническое задание находится здесь: http://www.authornet.ru/objectives/modul-alternativnogo-predstavleniya-kontenta Ждем ваших предложений.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Скрипт генерации значений. Мини калькулятор Подробное ТЗ по требованиюВеб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужна несложная доработка скрипта. Для профи минут 10-15 работы.Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад