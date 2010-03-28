Подключить систему оплат!

На DLE есть модуль фотогалереи. (http://admin-club.ru/dlephoto/431-data-life-engine-fotoalbomy-v007-transformer.html) Он очень не доработан и есть несколько багов. Эти баги и прошу вас исправить. Если кто, когда -либо встречал этот модуль, вот основные ошибки модуля: 1. ...