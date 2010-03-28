Создать простой Сервер файлового контента на php

При первом входе клиент видит последнии 5 ссылок на файлы в порядке возрастания по рейтингу(заголовками). Без регистрации клиент может только просматривать имена загруженных файлов (без их закачки), но не может их скачивать, оставлять коментарии, и просматривать коментарии. После регистрации, клиент может коментировать и голосовать за файловый контент и скачивать его.

Админ сервера (по логин\паролю) может:

-Добовлять файлы;

-удалять файлы,

-удалять коментарии,

Данные по пользователям и описаниям файлов находятся за пределами сервера, файлы в области видимости, имяна файлов на сервере в ввиде мд5 хешей с их истинным расширением.