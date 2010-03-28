Расширить функциональность модуля Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки116 просмотров

Есть интернет- магазин, создан на Joomla 1.5 + Virtuemart

На нем установлен модуль "новинки" (mod_virtuemart_latestprod_) , выводит последние добавленные товары.

Нужно доработать модуль, чтобы работал по аналогии, как в этом магазине - legolego.com.ua

На этом сайте , под модулем "новинки" - ссылка "все новинки". при нажатии на ссылку - пользователь переходит на страницу, где выводятся все новинки.

т.е. нужно, чтобы новинки выводились отдельной страницей.

Подробности обсудим с исполнителем.

Просьба писать сроки и цену

Joomla
15 лет назад
teryoll
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработки к системе LiveStreet

    Необходимо выполнить некоторое количество доработок к движку LiveStreet. Опыт работы именно с этой системой обязателен. Полный список доработок выдам исполнителю. Вполне возможно занятость нескольких людей.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Фотогалерея DLE

    $20

    На DLE есть модуль фотогалереи. (http://admin-club.ru/dlephoto/431-data-life-engine-fotoalbomy-v007-transformer.html) Он очень не доработан и есть несколько багов. Эти баги и прошу вас исправить. Если кто, когда -либо встречал этот модуль, вот основные ошибки модуля: 1. ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка биржи труда (Mds job 2.0)

    $50

    1) Требуется сделать на каждой странице вывод различных мета тегов (title, description). 2) Добавить возможность экспорта/импорта вакансий и резюме (в/из эксель файла к примеру). 3) Доработать смс биллинг. 4) Внести еще ряд ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Есть sql со список email нужно добавить еще 3000

    $50

    Есть sql файл со списком email, туда нужно добавить еще около 3000. Пример как выглядит файл можете посмотреть ниже. Добавлять вручную обалдеешь, поэтому у кого есть какие предложения как быстро добавить пишите. ...

    SQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта-визитки

    Нужны знающие люди, готовые приступить к созданию небольшого сайта - визитки во флеш, точнее не созданию а поправлению готового флеш-сайта под нужный мне. Много не заплачу - сайт небольшой, тем более что сайт-визитка.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Программа подготовки тестов для сайта

    Необходимо написание программы, в которой можно создавать тесты и в последсвтии размещать их на сайте. Сайт в формате html. Программа должны быть простой и доступной, с возможностью добавления в тест фото, ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Видеопотоки телевидения

    Приветствую! Нужно показать где и как взять потоки tv для прямой вставки в свой плеер. http://my-tvset.ru/translation.php?cn=57&amp;ch=1485 (windows media player) http://my-tvset.ru/translation.php?cn=57&amp;ch=1187 (flash) лучше в аську 421-363-755

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад