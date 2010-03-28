Расширить функциональность модуля Virtuemart

Есть интернет- магазин, создан на Joomla 1.5 + Virtuemart

На нем установлен модуль "новинки" (mod_virtuemart_latestprod_) , выводит последние добавленные товары.

Нужно доработать модуль, чтобы работал по аналогии, как в этом магазине - legolego.com.ua

На этом сайте , под модулем "новинки" - ссылка "все новинки". при нажатии на ссылку - пользователь переходит на страницу, где выводятся все новинки.

т.е. нужно, чтобы новинки выводились отдельной страницей.

Подробности обсудим с исполнителем.

Просьба писать сроки и цену