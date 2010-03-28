Создание скрипта сайта продажи недвижимости

Нужно написание грамонтного с точки зрения скрипта, реализующего базу продажи объектов недвижимости.

первичный функционал как тут - http://www.websmith.ru/script/8.php

необходимо использование карт гугл

smarty шаблоны

скрипт должен иметь возможность работать и как сайт фирмы (без регистрации пользователей), так и с регистрацией пользователей и возможностью добавления объявлений каждым.

в базе также нужно создание простейшего, но аккуратного дизайна (шаблона).

в дальнейшем нужны будут многочисленные доработки и т.д. т.е. предполагается постоянное сотрудничество.