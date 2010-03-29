Голосование-рейтинг на битриксе

Необходимо сделать рейтинг-голосание !

Аналогичный "Народному рейтингу" на сайте Банки.ру

http://www.banki.ru/services/responses/

Редакция Битрикс - Стандарт.

Необходимые функции на титульной странице раздела:

добавление новой организации,

функция вывода рейтинга отдельной организации на другую страницу,

последние отзывы,

популярные отзывы,

Список организаций с рейтингами по 100 бальной шкале.

Необходимые функции на странице голосования:

ссылка на страницу организации по которой отзыв,

добавления отзыва с проставлением бала от 1-5 (авторизованными пользователями,

возможность оставления от имени администратора комментария,

возможность оставления от имени организации комментария,

Модерирование отзывов как в сторону редактирования комментариев, так и принятия оценки оставленной к комментарию,

комментарии к отзывам

Предпочтение отдается опытным и не жадным исполнителям!

более детально как должно быть смотрите на банки

Работа принимается на Вашем сайте, после установка на моем сайте!

Оплата только через СБС или вебмани с протекцией

В ЛИЧКУ, ICQ, E-mail НЕ ПИСАТЬ, ВООООООООООООООООБЩЕ НЕ ПИСАТЬ!