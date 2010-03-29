Перенос форума phpBB на другой хостинг

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки246 просмотров

Перенести форум phpBB 3.0.4 с хостинга www.mchost.ru на хостинг http://freehost.com.ua со сменой домена. Старый домен при этом надо сделать аллиасом.

15 лет назад
gubarev
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alex-maximum
Александр 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
25 отзывов(-2)
15 лет назад
$10
1 день
Отличный фрилансер. приятно было работать
Чётко поставил задачу, с оплатой проблем не было, рекомендую :).

Заявки фрилансеров

alex-maximum
Александр 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
25 отзывов(-2)
15 лет назад