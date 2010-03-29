Необходимо сделать рейтинг-голосание ! Аналогичный "Народному рейтингу" на сайте Банки.ру http://www.banki.ru/services/responses/ Редакция Битрикс - Стандарт. Необходимые функции на титульной странице раздела: добавление новой организации, функция ...
Многопоточный парсер.
Требется написать многопоточный парсер поисковика. На в ходе список кевордов на выходе страницы сохранённые в папку.( Под nix системы, все языки поддерживающие многопоточность)
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