Многопоточный парсер.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок156 просмотров

Требется написать многопоточный парсер поисковика. На в ходе список кевордов на выходе страницы сохранённые в папку.( Под nix системы, все языки поддерживающие многопоточность)

15 лет назад
dady
Xxxxxx 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров