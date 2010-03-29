Необходимо сделать рейтинг-голосание ! Аналогичный "Народному рейтингу" на сайте Банки.ру http://www.banki.ru/services/responses/ Редакция Битрикс - Стандарт. Необходимые функции на титульной странице раздела: добавление новой организации, функция ...
Нужно создать приложение!
Н?ужно два приложения vkontakte.
1. На развитие, сложное, типа счастливый фермер.
2. Типа приложения крокодил.
Интересует цена и сроки, все предложения на стену.
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