Нужно создать приложение!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки188 просмотров

Н?ужно два приложения vkontakte.

1. На развитие, сложное, типа счастливый фермер.

2. Типа приложения крокодил.

Интересует цена и сроки, все предложения на стену.

15 лет назад
seo-prod
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров