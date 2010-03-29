Необходимо сделать рейтинг-голосание ! Аналогичный "Народному рейтингу" на сайте Банки.ру http://www.banki.ru/services/responses/ Редакция Битрикс - Стандарт. Необходимые функции на титульной странице раздела: добавление новой организации, функция ...
Доработка скрипта партнёрки на PHP (типа WMLink)
Необходимо доработать скрипт Партнёрской программы на PHP (типа WMLink). Партнёрская программа является дополнительным модулем на проекте типа САР (BUX). Оплата договорная.
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