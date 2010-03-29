Подправить форму регистрации в оскоммерце

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка120 просмотров

Сделать обязательное поле в модуле регистрации не обязательным

15 лет назад
badmaiden
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Алексей молодец. Все сделано очень быстро и так как надо =)

Заявки фрилансеров

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад