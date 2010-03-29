Парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок189 просмотров

Нужен универсальный парсер, который будет граббить характеристики товаров с сайтов интернет магазинов

15 лет назад
parser
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

buka1
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

buka1
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад