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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Профессиональный специалист. Умеет слушать, более чем компетентен в своей области. Быстро понял ТЗ, предложил решение оптимизации, оперативно реализовал. После оплаты не было никаких проблем с доработками. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Быстро нашли общий язык. Работу оплатил не имея возможности проверить прогу в действии, можно сказать поверив на слово. Приятно работать с такими людьми. Надеюсь на дальнейшее сотруднечество.
$10
10 баллов
14 лет назад
Нравится работать с этим человеком, проект был сделан и вовремя сдан.
Ответный отзыв
Нравится работать с этим человеком. Особенно приятно что не возникает ни каких проблем с оплатой выполненой работы.
$10
10 баллов
14 лет назад
Приятно работать с хорошими людьми. :)
$40
10 баллов
14 лет назад
Здравствуйте!) Заказывал у Романа небольшую программу (синонимайзер). Роман прекрасно справился как с самой работой (несмотря, кстати, на Новый год и праздники), так и с дополнениями, которые постоянно возникали по мере тестирования программы, за что Роману отдельное спасибо!)
Ответный отзыв
Понравилось работать с Кириллом. Не лезет ежеминутно выяснять сколько сделано, нормально объясняет чего хочет, нормально воспринял изменеине первоначальной цены в связи с доработками функционала.Надеюсь на продолжение работы с этим заказчиком.
$40
10 баллов
14 лет назад
С человеком легко работать. Программа сделана быстро и очень качественно. Рекомендую.