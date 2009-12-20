buka1

Роман Букарев buka1

 
38 летРоссия/Саратов
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Программист

Delphi, C++, SQL, MS SQL Server,firebird.

DelphiFirebird
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Отзывы заказчиков
IronRat
Яков 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Мелкая задачка по C++ Builder или Visual Basic
Профессиональный специалист. Умеет слушать, более чем компетентен в своей области. Быстро понял ТЗ, предложил решение оптимизации, оперативно реализовал. После оплаты не было никаких проблем с доработками. Продолжаем сотрудничество.
Хороший заказчик. Быстро нашли общий язык. Работу оплатил не имея возможности проверить прогу в действии, можно сказать поверив на слово. Приятно работать с такими людьми. Надеюсь на дальнейшее сотруднечество.
Ответный отзыв
rosomaha
Валерий 
42 годаМолдова
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Проект для buka1
Нравится работать с этим человеком, проект был сделан и вовремя сдан.
Нравится работать с этим человеком. Особенно приятно что не возникает ни каких проблем с оплатой выполненой работы.
Ответный отзыв
rosomaha
Валерий 
42 годаМолдова
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Доработка ранее сделанного проекта для buka1
Приятно работать с хорошими людьми. :)
Vylziver
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Декстопный синонимайзер
Здравствуйте!) Заказывал у Романа небольшую программу (синонимайзер). Роман прекрасно справился как с самой работой (несмотря, кстати, на Новый год и праздники), так и с дополнениями, которые постоянно возникали по мере тестирования программы, за что Роману отдельное спасибо!)
Понравилось работать с Кириллом. Не лезет ежеминутно выяснять сколько сделано, нормально объясняет чего хочет, нормально воспринял изменеине первоначальной цены в связи с доработками функционала.Надеюсь на продолжение работы с этим заказчиком.
Ответный отзыв
Lebovsky
Евгений 
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Обучающая тестирующая система
С человеком легко работать. Программа сделана быстро и очень качественно. Рекомендую.