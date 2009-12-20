Здравствуйте!) Заказывал у Романа небольшую программу (синонимайзер). Роман прекрасно справился как с самой работой (несмотря, кстати, на Новый год и праздники), так и с дополнениями, которые постоянно возникали по мере тестирования программы, за что Роману отдельное спасибо!)