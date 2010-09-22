Мелкая задачка по C++ Builder или Visual Basic

Прикладное ПОЗавершен3 заявки188 просмотров
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Описание алгоритма во вложении. Кратко: нужно читать поля из двух связных таблиц MySQL, затем писать в Excel (лист, номера ячеек будут даны), затем забирать из Excel данные ряда ячеек.

13 лет назад
IronRat
Яков 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
buka1
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Профессиональный специалист. Умеет слушать, более чем компетентен в своей области. Быстро понял ТЗ, предложил решение оптимизации, оперативно реализовал. После оплаты не было никаких проблем с доработками. Продолжаем сотрудничество.
Хороший заказчик. Быстро нашли общий язык. Работу оплатил не имея возможности проверить прогу в действии, можно сказать поверив на слово. Приятно работать с такими людьми. Надеюсь на дальнейшее сотруднечество.
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