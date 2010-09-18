Отчет для Open Office Base

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Есть БД Open Office Base.

Есть таблицы:

Товары (арт, название, цена, количество)

Данные (название магазина и фирмы)

Нужно создать отчет БД который будет формировать ценники, видом как в приложеном файле.

По одному ценнику на каждую единицу товара (в смысле если количество = 2 - ценников два)

13 лет назад
Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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