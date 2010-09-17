Нужно сделать виджет для Windows

Нужно разработать 4 виджета для Windows. Просьба писать цены и сроки отдельно по каждому из виждетов.

Описание всех виджетов в приложении + их внещний вид.

Общее описание функционала:

Независимо от формы виджета, функционал его остается неизменным:

1. Новости с сайта - интегрируются в зависимости от формы виджета.

2. Совет-подсказка по уходу за волосами - в зависимости от выбранного типа волос.

3. Позитивное предсказание (мотиватор) в стиле китайского печенья (fortune cookies) в очень легкой форме - "все будет хорошо", "у тебя все получится", "я в тебя верю".

4. Приниматель решений - простой способ развлечься и принять легкое решение.

5. Антистресс - простая механическая задача, которая позволит расслабиться (лопать полиэтиленовые пупырышки, гонять по монитору пузырьки, чесать панде брюхо) и получить позитивные эмоции.