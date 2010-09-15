Работа с изображениями на c#

$100
Прикладное ПОЗакрыт9 заявок309 просмотров
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Приложение под Windows.

Функции приложения:

- запрос картинки в PNG и GIF формате по http

- вырезание определенных по пикселям областей этой картинки

- сохранение в папку вырезанных частей

Предпочтение кандидатам из Украины, Киева.

Кандидат должен предоставить минимальное портфолио, показывающее аккуратность и стиль форматирования кода.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

13 лет назад
itracer
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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