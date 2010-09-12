Jabber-Клиент на C++ Builder 6 или Delphi 7

$200
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка246 просмотров
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Необходимо написать с исходным кодом на C++ Builder 6 или Delphi 7 DLL реализующую

функционал клиентской части Jabber-клинета, получающей сообщения по сокету от главной формы.

сроки очень сжатые, нужно сделать за 3 дня

Delphi
13 лет назад
nrr
49 летУзбекистан
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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