Автоматизация загрузки файлов с веб-страницы

Цель — автоматизировать выгрузку и удаление файлов записанных разговоров. Записанные разговоры доступны в виде ссылок на странице, защищенной паролем. Необходимо скачать все файлы на странице, сохранить их на локальном диске и инициировать удаление всех скачанных файлов (отметить галочку «удалить все» и выполнить Удалить отмеченные). Страница использует ajax, протокол https. Пример старницы, логин и пароль будут предоставлены. Возможность для генерации тестовых сообщений будет предоставлена. ТЗ в подцепленном документе.

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