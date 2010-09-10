Разработка несложной VoIP программы

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки173 просмотра
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— необходимо установливать несколько соединений с одним номером (через гейт, выбранный разработчиком, оплата услуг гейта средствами заказчика)

— связь надо устанавливать с городским телефоном

— программа, в случае установки соединения, должна позволять общатся

— больше ничего не нужно, интерфейс не важен

— язык написания не важен, платформа — Видна

13 лет назад
MIT
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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