Десктопная программа на C#

Сделать расчет расстояния и прокладку пути на карте Яндекса для Омска, по примеруhttp://www.350-350.ru/maps/map_route.php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный разработчик на C#.
Задача: написать приложение под Windows.
Основные функциональные области:
- работа по http с существующим сервером
- резидентная работа, вызов через Tray icon
- порядка 10 окон по просмотру и редактированию информации
- интеграция с МС Офисом.
Предпочтение кандидатам из Украины.
Обязателен опыт подобной работы.
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