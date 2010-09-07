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Нужно написать программку для систематизации процесса сравнения прайсов поставщиков и выбора подходящего на данный момент поставщика.
Программа с возможностью загрузки прайсов поставщиков от 1 го до N го количества прайсов, так-же с возможностью умножения (в случае если прайс в У.Е.) с возможностью плюсовать и вычитать % (+ - от суммы)
с возможностью сравнения товаров по цене и названию.
Пример :
1) я загружаю несколько прайсов с товарами (разными или похожими товарами) и после обработки хочу получить общий готовый прайс в формате exel с лучшими ценами из всех прайсов (этот готовый прайс будет использоваться для обновления и надо чтоб была возможность умножать и делать наценку в %)
2)так-же для эффективного поиска надо чтоб была функцыя Поиск (допустим у меня загруженны все прайсы в программу и я хочу найти товар- вношу название и хочу видеть у какого поставщика есть этот товар и по какой цене ).
Спасибо
Жду ваших предложений.
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