Из делфи в C#

$5
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки128 просмотров
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Есть длл и пример ее использования на Делфи, необходимо то же самое только в VS C#.

13 лет назад
whitemage
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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