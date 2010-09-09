Программа уведомления о новых сообщениях и темах

Написать программу шифрования и дешифрования файлов шифром гиффорда. Описание алгоритма есть в Шнайере. Нужно сделать исходник на c++, окошко с параметрами работы алгоритма.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать красивую программу с хорошим интерфейсом. Программа должна выполнять функции обработки RSS-подписок и информированию пользователя о появлении новых сообщений и тем на форуме.
Ишу программиста с хорошим чувством вкуса, который сможет сделать приятный и современный интерфейс.
Немаловажно что бы программа могла работать без установки дополнительных фреймворков и прочего.
Я вижу работы этой программы так:
1. Установка
1.1 Стандартно путь установки и т.д
1.2 Выбор создать ли ярлычки, добавить ли в автозагрузку и т.д
2. Первый запуск программы
2.1 Мастер - ввод адреса форума шаг 1
2.2 Мастер - сканирование rss каналов форума шаг 2
2.3 Появляется структура форума с возможностью отметить чекбокс напротив каждого интересующего раздела
2.4 Сохранение настроек
Настройки программы:
1. Адрес форума
2. Выбор подписок
3. Пересканирование форума
4. Периодичность проверки новых сообщений и тем
5. Длительность показа окна информации о новом сообщении или теме.
Программа должна показывать информацию о новых сообщениях и темах - как в программе qip. В правом нижнем углу всплывающие сообщения одинаковые по дизайну с кипом, если за раз несколько сообщений то они появляются друг над другом.
Цена/Сроки/На чем предлагаете разработать/Примеры работ
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