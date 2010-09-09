Программа уведомления о новых сообщениях и темах

$250
Прикладное ПОЗакрыт7 заявок415 просмотров
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Нужно сделать красивую программу с хорошим интерфейсом. Программа должна выполнять функции обработки RSS-подписок и информированию пользователя о появлении новых сообщений и тем на форуме.

Ишу программиста с хорошим чувством вкуса, который сможет сделать приятный и современный интерфейс.

Немаловажно что бы программа могла работать без установки дополнительных фреймворков и прочего.

Я вижу работы этой программы так:

1. Установка

1.1 Стандартно путь установки и т.д

1.2 Выбор создать ли ярлычки, добавить ли в автозагрузку и т.д

2. Первый запуск программы

2.1 Мастер - ввод адреса форума шаг 1

2.2 Мастер - сканирование rss каналов форума шаг 2

2.3 Появляется структура форума с возможностью отметить чекбокс напротив каждого интересующего раздела

2.4 Сохранение настроек

Настройки программы:

1. Адрес форума

2. Выбор подписок

3. Пересканирование форума

4. Периодичность проверки новых сообщений и тем

5. Длительность показа окна информации о новом сообщении или теме.

Программа должна показывать информацию о новых сообщениях и темах - как в программе qip. В правом нижнем углу всплывающие сообщения одинаковые по дизайну с кипом, если за раз несколько сообщений то они появляются друг над другом.

Цена/Сроки/На чем предлагаете разработать/Примеры работ

13 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Koneg
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад
$350
7 дней
Наверное хороший программист, но куда-то пропал. Пол месяца ожидания коту под хвост. Хорошо что я не согласился на предоплату.
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