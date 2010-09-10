Разработка программы

Здравствуйте,Есть сайт,пока не в интернете а на локале.

В общем это почти стандартная доска обьявлений.

Необходимо этот сайт локализовать,то есть разработать аналогичное приложение на C++ ,Delphi или на любом другом языке программирования.

Должно работать по любой windows xp ! (В общем Вам нужно сделать аналог сайта который будет работать на локале без интернета с базами данных. )

Тех задание в приложении ,жду Ваших предложений по сроками стоимости.