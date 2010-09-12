.net + база данных

Нужно сделать несложное десктоп приложение на .нет.

Смысл которого заключается в записи продаж во временную бд(нужно использовать lightsql http://www.sqlite.org/).

Программа уже сделана на VBA + MS Access 2000, которая сейчас уже устарела. нужно переписать с несущественными доработками.

Знание английского обязательно. Также как и понимание VBA.