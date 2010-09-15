Программа пакетного создания семплов видео.

Требуеся програмка для массового создания сэмплов видео например на основе ffmpeg. Либо какая либо доработка (скрипт) к существующим, например vitrualdub.

Главная задача сэмпла - предоставить желающим качать возможность оценить реальное качество материала без скачивания всего фильма. Поэтому вырезать сэмпл надо из середины фильма и без каких либо искажений.

Имеется несколько сотен папок с видео файлами, в чем состоит работа программы:

1. Указываются все папки для работы.

2. Из каждой конкретной папки выбирается случайным образом видеофайл если там более одного.

3. Или же делаются фрагменты всех файлов в папке.

4. Возможность просмотра всех подпапок в каждой из выбранных папок.

5. Функции из пункта 2 и 3 должны переключаться.

6. Автоматически определяется его продолжительность и без каких либо искажений из середины фильма вырезается кусок.

7 Должна быть возможность указывать размер фрагмента.

8. Должна быть возможность выбирать не только папки с видеофайлами, а и сами видеофайлы.

9. Именование фрагментов, если одного файла из папки то по имени папки, если всех файлов из папки то по имени корневой папки плюс имя файла плюс индекс, если только из файлов то из названия файла с добавлением индекса.

10. Указание места сохранения фрагментов.

Вот здесь используемые для этого программы

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=8415

только ни в одной нет пакетного режима и автоматического выбора файла из папки если их там более одного.