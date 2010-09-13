Qt: простой тек. редактор с авто-дополнением слов

Цель — автоматизировать выгрузку и удаление файлов записанных разговоров. Записанные разговоры доступны в виде ссылок на странице, защищенной паролем. Необходимо скачать все файлы на странице, сохранить их на локальном диске и инициировать удаление всех скачанных ...
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Простой текстовый редактор на Qt с авто дополнением QTextEdit с пом. QCompleter словами из таблицы SQLite.
Нужно создать проект на Qt - текстовый редактор с автококомплитом слов и словосочетаний. База словосочетаний храниться в SQLite.
Пользователь набирает первые 3-4 буквы слова и по нажатию комбинации клавиш (либо без, если это задано в опции) предлагается дополнить слово до полного либо до словосочетания по первым буквам.
База слов и словосочетаний храниться в таблице SQLite.
Простой текстовый редактор - можно использовать компонент QTextEdit.
Авто дополнение - можно использовать компонент - QCompleter.
Исходники похожего проекта - http://doc.trolltech.com/4.7-snapshot/tools-customcompleter.html
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