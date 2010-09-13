Qt: простой тек. редактор с авто-дополнением слов

Простой текстовый редактор на Qt с авто дополнением QTextEdit с пом. QCompleter словами из таблицы SQLite.

Нужно создать проект на Qt - текстовый редактор с автококомплитом слов и словосочетаний. База словосочетаний храниться в SQLite.

Пользователь набирает первые 3-4 буквы слова и по нажатию комбинации клавиш (либо без, если это задано в опции) предлагается дополнить слово до полного либо до словосочетания по первым буквам.

База слов и словосочетаний храниться в таблице SQLite.

Простой текстовый редактор - можно использовать компонент QTextEdit.

Авто дополнение - можно использовать компонент - QCompleter.

Исходники похожего проекта - http://doc.trolltech.com/4.7-snapshot/tools-customcompleter.html