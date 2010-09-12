Библиотека на C++ для Linux

Здравствуйте,Есть сайт,пока не в интернете а на локале. В общем это почти стандартная доска обьявлений. Необходимо этот сайт локализовать,то есть разработать аналогичное приложение на C++ ,Delphi или на любом другом языке программирования. Должно работать по любой ...