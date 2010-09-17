Функции преобразования координат Eckert VI

Скрипт для выгрузки товаров в яндекс маркет Нужно написать скрипт, который собрал бы все товары с сайта, картинки с изображениями поместил в отдельную директорию на сайте (т.к. иногда адреса у картинок сами почему-то меняются), потом ...
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Нужно сделать три функции:
Преобразование географических координат в координаты на карте построенной по проекции Eckert VI
Преобразование координат на карте в той же проекции в географические координаты
Расчет расстояния между двумя точками заданными географическими координатами.
Точность 5-10 км.
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