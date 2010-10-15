Построить график функции c#

Есть исходники программы, которая строит графики спроса-предложения (обычные линии по функциям y=ax+b и g=mx+n, где а больше нуля, а n – меньше)

Язык c#

Среда VS2005

ZedGraph

Нужно добавить чтобы были не только линейные функции, но и изогнутые (для них должны задаваться степень "прогиба" и положение), брать уравнение гиперболы для первой четверти графика.

11111111 - то что есть

22222222 - какой дополнительно график нужно получить