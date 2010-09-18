Доделать скрипт

Есть Excel-калькулятор (по выбору из выпадающего списка изменяется значение ряда ячеек). Есть скрипт на python, которые подставляет в выпадающий список значения из базы MySQL и читает в базу значения изменившихся ячеек (вот только значения постоянно одни и те же - по состоянию на момент открытия файла). Если вбивать в ексель нужные значения ручками (не выбирать из списка, а именно менять) - коэффициенты меняются. Нужно этот скрипт доработать.

Выбранному исполнителю:

1. калькулятор ексель

2. исходники Python (там строк 40 кода от силы)

3. мои наброски по алгоритму

Проект плевый, но срочно!

P.S. Все заявки строго сюда, сообщения в личку игнорирую.