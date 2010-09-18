Доделать скрипт

Нужно разработать небольшой плагин для ФФ, который сможет при каждой загрузке любой страницы подгружать JavaScript к странице с другого сайта. Пишите в аську - 6 шесть 3 девять шесть четыре 4 1 три шесть.
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Есть Excel-калькулятор (по выбору из выпадающего списка изменяется значение ряда ячеек). Есть скрипт на python, которые подставляет в выпадающий список значения из базы MySQL и читает в базу значения изменившихся ячеек (вот только значения постоянно одни и те же - по состоянию на момент открытия файла). Если вбивать в ексель нужные значения ручками (не выбирать из списка, а именно менять) - коэффициенты меняются. Нужно этот скрипт доработать.
Выбранному исполнителю:
1. калькулятор ексель
2. исходники Python (там строк 40 кода от силы)
3. мои наброски по алгоритму
Проект плевый, но срочно!
P.S. Все заявки строго сюда, сообщения в личку игнорирую.
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