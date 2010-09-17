Небольшое приложение для windwos.

Есть задача по добавлению табов/пунктов меню/списков в Outlook. Пишите, если есть опыт программирования (на vba?) под outlook.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно приложение для windows. Некий калькулятор решений в покере, то есть в окне программы я буду выбирать определённые свойства и в зависимоисти от того, что
я выбрал после нажатия кнопки ответ - он будет выдавать то или иное решение, всё изначально задается. Смысл в том, что здесь что-то вроде блок схемы - т.е. от
того, что я выбрал на каждом из 4х шагов - ответ будет другим. И сам ответ исходит из чарта, т.е. есть две стартовых карты, которые выдали. Есть позиция - место за столом относительно других игроков. И есть количество денег, с которыми сидишь (этот чарт можно задавать в екселе или я могу вручную потом куда-то вбить, не важно как сделаете)
1. Вначале идёт таблица карт в ряд, их можно выбирать две штуки, нажимая на них. Картинки карт я дам, что-то вроде такого расположения:
http://gyazo.com/47ea12ea8ff2741ba724be6f938b5c3e.png
То есть я нажал на 1 карту, она серой стала или нажалась как-нибудь. Если сного нажать, то выделение спадет и т.п. Что бы не делать кнопок сбросить и т.п. лишних. Всего можно выбрать две карты только.
2. Потом идут три кнопки позиций [ранняя] [средняя] [поздняя]
- Я выбираю, например ранняя
3. Дальше идут 3 кнопки размер стека (денег, сколько сейчас у меня за стол) - [3ББ] [5BB] [10BB]
- Я выбираю, например, 5bb кнопку.
4. И последний шаг кнопка "показать" - и ниже под ней уже сам ответ решения относительно того, что выбрано было сверху.
САМОЕ важное, что не нужно высчитывать по конкретным мастям карт что-то. Есть просто AKs - т.е. туз и корольа одномастные и т.п. То есть обобщено это. И в чарте это тоже есть, т.е., если я выбрал наверху карты туз червовый и даму червовую, или туз треф и дама треф - то попадает это под одноу категорию- AQs, и в чарте эта категория имеется. и т.п.
Жду ответа)) Задача простая достаточно, просто вдруг кто не понял по тому, что я написал - можем пообщаться в ICQ более детально.
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