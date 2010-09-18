Доработка проекта на Delphi 7

$330
Прикладное ПОЗакрыт22 заявки541 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть программа - справочник на Delphi 7

Необходимо расширить функционал согласно ТЗ, перенести на Delphi 2010

бюджет: 10 000руб.

Delphi
13 лет назад
ovart
Артур 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
fleshmober
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад
$330
21 день
  • Похожие заказы

  • 1c 8 внешняя печатная форма "Заказ покупателя"

    1с 8.2 УТ 10.3 Необходимо создать внешнюю печатную форму из стандартной печатной формы "Заказ покупателя". На печатную форму в "подвал" нужно добавить "комментарий" к заказу и "свойства" заказа ( на скриншоте обведено), т.е в самый ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отчет для Open Office Base

    Есть БД Open Office Base. Есть таблицы: Товары (арт, название, цена, количество) Данные (название магазина и фирмы) Нужно создать отчет БД который будет формировать ценники, видом как в приложеном файле. По одному ценнику на каждую единицу товара (в смысле если ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доделать скрипт

    Есть Excel-калькулятор (по выбору из выпадающего списка изменяется значение ряда ячеек). Есть скрипт на python, которые подставляет в выпадающий список значения из базы MySQL и читает в базу значения изменившихся ячеек (вот только значения постоянно ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Плагин для FireFox

    Нужно разработать небольшой плагин для ФФ, который сможет при каждой загрузке любой страницы подгружать JavaScript к странице с другого сайта. Пишите в аську - 6 шесть 3 девять шесть четыре 4 1 три шесть.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшое приложение для windwos.

    Нужно приложение для windows. Некий калькулятор решений в покере, то есть в окне программы я буду выбирать определённые свойства и в зависимоисти от того, что я выбрал после нажатия кнопки ответ - он будет выдавать ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка меню в Outlook

    Есть задача по добавлению табов/пунктов меню/списков в Outlook. Пишите, если есть опыт программирования (на vba?) под outlook.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Система для управления проектами

    $5000

    Требуеться создать систему для управления работой менеджеров в офисе. Распределение обязанностей, задач. Управление контактами, аккаунтами, компаниями. Требуеться реализовать с помощью с++ или дельфи. Тз и подробности при личной переписке. Работа по БС.

    Прикладное ПО36 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программка Безопасность баз данных

    Направление работы: Программирование Предмет: Безопасность баз данных Тема или краткое описание работы: разработать прикладное программное обеспечение деятельности Биржи Труда Количество страниц: Срoк сдачи: 19.09.2010 Вид работы: Курсовая Tип работы: Практическая Дополнительные требования: Даю копию не рабочей базы сделайте пожалуста аналогию полностью корректную и готовую к работе

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно сделать виджет для Windows

    Нужно разработать 4 виджета для Windows. Просьба писать цены и сроки отдельно по каждому из виждетов. Описание всех виджетов в приложении + их внещний вид. Общее описание функционала: Независимо от формы виджета, функционал его остается неизменным: 1. Новости с ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Блокировка АРУ вебкамеры

    Кто-нибудь знает есть ли возможность через Win32 блокировать АРУ вебкамеры. Чтобы яркость картинки соответствовала реальной освещенности.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад