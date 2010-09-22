Пересобрать .JAR файл (из под Linux или Mac OS)

Есть программа - справочник на Delphi 7 Необходимо расширить функционал согласно ТЗ, перенести на Delphi 2010 бюджет: 10 000руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо пересобрать JAR-файл, добавив строчку в один из находящихся в нем файлов.
Подробности в приложении.
Оплата - после проверки работоспособности сборки.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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