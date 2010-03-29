Проапгрейдить CMS с FCKeditor до CKeditor

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Закрыт1 заявка120 просмотров

Сайт был сделан относительно давно на самописной CMS, надо поставить новую версию CKeditor'а + добавить возможность добавлять фотки на сервер через CKFinder. Там всего 1 или может 2 шаблонные страницы.

15 лет назад
Haskey
Михаил 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров