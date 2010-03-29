Необходим калькулятор для обменного пункта WebMoney по аналогии c http://www.changemoney.me/atb/?do=sell Для каждого направления свои поля для заполнения. Необходимо сделать проверку заполеных полей через интерфейс http://wiki.webmoney.ru/wiki/show/Interfeys_X19 и вслучае прохождения этой проверки предоставляется возможность отправить WebMoney ...
Проапгрейдить CMS с FCKeditor до CKeditor
Сайт был сделан относительно давно на самописной CMS, надо поставить новую версию CKeditor'а + добавить возможность добавлять фотки на сервер через CKFinder. Там всего 1 или может 2 шаблонные страницы.
Заявки фрилансеров
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