Форма с калькулятором для обменного пункта WM

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Необходим калькулятор для обменного пункта WebMoney по аналогии c http://www.changemoney.me/atb/?do=sell

Для каждого направления свои поля для заполнения. Необходимо сделать проверку заполеных полей через интерфейс http://wiki.webmoney.ru/wiki/show/Interfeys_X19 и вслучае прохождения этой проверки предоставляется возможность отправить WebMoney через Мерчант. Автоматическая отправка с телебанка и Альфа Банка не требуется. Подробнее по ICQ 4675377.

15 лет назад
mahom
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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