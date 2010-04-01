Доработка шаблона для VirtueMart

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки147 просмотров

Неободима доработка шаблона VirtueMart v.1.1.2 (+Joomla 1.5.9). Установлен хак vm112_custom_attribute_extended_2.15.

На карточке товара надо динамически пересчитывать стоимость в зависимости от выбранных дополнительных параметров, комплектации и количества.

Надо, чтобы учитывались все особенности товара (включая свежедобавленные) с заделом на будущее, т.к. особенности будут меняться во времени.

Joomla
15 лет назад
andy1380
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$20
3 дня
Молодец! Сработала очень быстрой. Прекрасное взаимодействие с заказчиком. Определенно буду обращаться еще.
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад