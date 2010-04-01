Доработка шаблона для VirtueMart

Неободима доработка шаблона VirtueMart v.1.1.2 (+Joomla 1.5.9). Установлен хак vm112_custom_attribute_extended_2.15.

На карточке товара надо динамически пересчитывать стоимость в зависимости от выбранных дополнительных параметров, комплектации и количества.

Надо, чтобы учитывались все особенности товара (включая свежедобавленные) с заделом на будущее, т.к. особенности будут меняться во времени.