Верстка и установка нового дизайна на сайт с cms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок174 просмотра

Есть работающий сайт на самописной cms. Неоходимо сменить дизайн на сайте. Дизайн готов. Надо нарезать, заверстать и натянуть на систему управления с сохранением всего контента на сайте. Стучаться в аську: 91961599

15 лет назад
xels
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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