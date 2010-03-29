Здравствуйте, требуется трекер желательно такой же как у rutor.org, т.е. НЕ torrentpier. у них как я понял трекер стоит на SMF. Если есть возможность такое запихнуть в DLE, то буду очень рад. По предложениям и ...
Верстка и установка нового дизайна на сайт с cms
Есть работающий сайт на самописной cms. Неоходимо сменить дизайн на сайте. Дизайн готов. Надо нарезать, заверстать и натянуть на систему управления с сохранением всего контента на сайте. Стучаться в аську: 91961599
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