Нужен трекер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки202 просмотра

Здравствуйте, требуется трекер желательно такой же как у rutor.org, т.е. НЕ torrentpier. у них как я понял трекер стоит на SMF. Если есть возможность такое запихнуть в DLE, то буду очень рад. По предложениям и вопросам пишите в личку.

DLE
15 лет назад
Nikon85
Михаил 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров