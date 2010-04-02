В существующей версии флеш шапки ( http://granddecor.kiev.ua/flash ) необходимо реализовать следующие правки: 1) сделать запись и чтение cookies для кнопок «Звук», «Эффекты»; 2) по умолчанию звук выключен; 3) уменьшить по ...
Нужно поменять шрифты статей на сайте
Нужно поменять шрифты статей на сайте http://itprm.ru/
И разместить ссылку на организацию из яндекс карт в разделе кантакты на карте.
В зависимости от качества исполнения возможно дальнейшее сотрудничество.
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