Флеш сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок509 просмотров

Нужно сделать такой флеш сайт, сюжет:

Выходит нарисованая 3d девушка (максимум приближеная к реальной), говорит текст и всплывают меню(кнопки), нажимаем на меню переходим на всплывающие окна.

от вас - стоимость, сроки, и похожие работы в портфолио

15 лет назад
dnvs
44 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт "форма обратной связи"

    Нужен скрипт формы обратной связи, реализованный под анкету заказа Поля: ФИО или название фирмы (обязательное поле) Е-mail (обязательное поле с проверкой) Выбор товара (выпадающим списком или чем-то наподобие, с возможностю ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Flash-вставка

    Приветствую. Задание: Есть блок на flash, фактически строка. В строку справа выезжают по одной фразы, стоят 5 секунд и уезжают влево. Слева от строки часы показывают время в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка и установка нового дизайна на сайт с cms

    Есть работающий сайт на самописной cms. Неоходимо сменить дизайн на сайте. Дизайн готов. Надо нарезать, заверстать и натянуть на систему управления с сохранением всего контента на сайте. Стучаться в аську: 91961599

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен трекер

    $500

    Здравствуйте, требуется трекер желательно такой же как у rutor.org, т.е. НЕ torrentpier. у них как я понял трекер стоит на SMF. Если есть возможность такое запихнуть в DLE, то буду очень рад. По предложениям и ...

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • XML к компоненту

    $50

    Добрый день Задача состоит в том что дописать у компонента обработку XML. примерное ТЗ в атаче струтура XML формат xml: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка шаблона для VirtueMart

    $25

    Неободима доработка шаблона VirtueMart v.1.1.2 (+Joomla 1.5.9). Установлен хак vm112_custom_attribute_extended_2.15. На карточке товара надо динамически пересчитывать стоимость в зависимости от выбранных дополнительных параметров, комплектации и количества. Надо, чтобы учитывались все особенности товара (включая ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Проапгрейдить CMS с FCKeditor до CKeditor

    Сайт был сделан относительно давно на самописной CMS, надо поставить новую версию CKeditor'а + добавить возможность добавлять фотки на сервер через CKFinder. Там всего 1 или может 2 шаблонные страницы.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Форма с калькулятором для обменного пункта WM

    Необходим калькулятор для обменного пункта WebMoney по аналогии c http://www.changemoney.me/atb/?do=sell Для каждого направления свои поля для заполнения. Необходимо сделать проверку заполеных полей через интерфейс http://wiki.webmoney.ru/wiki/show/Interfeys_X19 и вслучае прохождения этой проверки предоставляется возможность отправить WebMoney ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад