Подправить скрипт на php (проблема кодировок)

Есть скрипт на PHP, есть база MySQL (UTF-8) от магазина OsCommerce и есть внешний файл в кодировке CP-1257 из которого скрипт берет данные и заносит в базу.

Проблема:

После занесения скриптом данных в базу - на сайте они отображаются не корректно, а именно различные латвийские буквы такие как ā š и т.д. отображаются в виде загагулин разных. Вот эту проблему с кодировкой при занесении данных и хотелось бы исправить.