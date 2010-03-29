Скрипт онлайн радио

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка163 просмотра

Нужна флешка с js интерфейсом для проигрывания радио через урл, ui быть не должно, так как флешка будет встроена в плагин. Оплата после настройки.

JavaScript
15 лет назад
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Виктор 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров