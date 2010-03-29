Подправить скрипт, довести до ума

Есть скрипт городского портала, его нужно довести до ума. Там есть ошибки не получается до конца установить.

Вот ссылка на сам скрипт - http://scriptmafia.org/clones/9744-yanaiduru-clone.html

нужно исправить все ошибки.

Цены и сроки пишите сразу.