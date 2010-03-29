Нужен человек, знакомый с движком LiveStreet, установить и настроить сайт на этот движок.
Подправить скрипт, довести до ума
Есть скрипт городского портала, его нужно довести до ума. Там есть ошибки не получается до конца установить.
Вот ссылка на сам скрипт - http://scriptmafia.org/clones/9744-yanaiduru-clone.html
нужно исправить все ошибки.
Цены и сроки пишите сразу.
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