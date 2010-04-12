Оптимизировать запрос в Virtuemart

Всем привет! Нужно срочно оптимизировать запрос в файле shop_browse_queries.php в virtuemart

База данных из двадцать три тыс. наименований. При поиске - долго ищет, секунд двадцать-тридцать.. а то и больше.

Необходимо оптимизировать запрос таким образом, чтобы поиск работал быстрее.

Заплачу сколько надо, главное чтобы действительно работал быстрее!!!

ICQ четыре четыре четыре три восемь ноль три восемь шесть