Оптимизировать запрос в Virtuemart

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Завершен1 заявка163 просмотра

Всем привет! Нужно срочно оптимизировать запрос в файле shop_browse_queries.php в virtuemart

База данных из двадцать три тыс. наименований. При поиске - долго ищет, секунд двадцать-тридцать.. а то и больше.

Необходимо оптимизировать запрос таким образом, чтобы поиск работал быстрее.

Заплачу сколько надо, главное чтобы действительно работал быстрее!!!

ICQ четыре четыре четыре три восемь ноль три восемь шесть

15 лет назад
rustem-bakiev
Даниил 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Nomak
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Спасибо огромное!!Решил непростую задачу, которые никто не мог решить! Ты реально профи, спасибо!
Всё ок :)

Заявки фрилансеров

Nomak
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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