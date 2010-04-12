Хочу реализовать flash видео чат, с несколькими опонентами сразу, примерно с четырьмя людьми сразу, сколько будет это дело стоить, сроки и стоимость, желателен опыт и примеры реализации.
Оптимизировать запрос в Virtuemart
Всем привет! Нужно срочно оптимизировать запрос в файле shop_browse_queries.php в virtuemart
База данных из двадцать три тыс. наименований. При поиске - долго ищет, секунд двадцать-тридцать.. а то и больше.
Необходимо оптимизировать запрос таким образом, чтобы поиск работал быстрее.
Заплачу сколько надо, главное чтобы действительно работал быстрее!!!
ICQ четыре четыре четыре три восемь ноль три восемь шесть
Выбранный исполнитель
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