Сделать кросс доменныйl ajax jQuery запрос

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Закрыт3 заявки161 просмотр

Нужно сделать запрос который подтягивал данные с главного домена на поддомены

AJAXjQuery
15 лет назад
vooovka
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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