Нужен граббер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка190 просмотров

Нужен скрипт который будет брать информацию(картинку, текст, трейлер) с одного сайта и заполнять мой на дле. Бюджет не больше 20 баксов, пишем в асю 28девять57два86пять

15 лет назад
joker-rus
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

pursuit87
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
После того как я объяснил суть работы, он сказал что сделает это в ближайшие два три часа. Спустя это время этот человек выслал мне зашифрованный рар архив и сказал "мол деньги вперед будет пароль", после чего я попросил установить скрипт у себя на сайте и продемонстрировать его работу, на что получил ответ что скрипт был сделан локально. Соответственно кота в мешке покупать не кому не охота, далее он просил понять давая ссылку на другой сервис с многочисленными положительными отзывами, на что я ответил, цитирую вырезка с аси: 289572865 (03:25:13 30/03/2010) Сможете разместить у себя на сайте? pursuit (03:25:23 30/03/2010) секунду 289572865 (03:25:27 30/03/2010) ок жду pursuit (03:25:28 30/03/2010) сейчас заказ Прождал я 40 минут и человек ушел в офлайн! Через несколько дней я обнаружил, что этот человек продает заказанный мною скрипт http://dle.net.ua/modules_sell/4864-grabber-s-kinopoisk.html . Так что знайте все что вы заказываете у него легко может оказаться еще у десятка человек!

Заявки фрилансеров

pursuit87
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад