Есть сайт best-mp3.com.ua (dle), музыка берется из vkontakte.ru Возможно ли сделать так, чтобы при нажатии на ссылку песня не открывалась и проигрывалась (опера, мозилла), а именно загружалась. Уверен, что сделать это не трудно, ...
Нужен граббер
Нужен скрипт который будет брать информацию(картинку, текст, трейлер) с одного сайта и заполнять мой на дле. Бюджет не больше 20 баксов, пишем в асю 28девять57два86пять
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Есть уже работающее приложение vkontakte.ru/app1682644 Нужно доработать его клиентскую часть в соответствии с ТЗ. Доработки по большому счету носят косметический характер и немного добавляется функционал. Ссылка на текстовое ТЗ: http://docs.google.com/Doc?docid=0AflbEL57r849ZGQ5ZHpjaG5fMTlmdDl2OGtjdw&hl=en ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Существует непонятный баг в модуле, самопроизвольно через сутки после создания ноды удаляются изображения (точнее удаляется только связь в базе, сам файл остается на сервере). При чем удаляются изображения только из одного поля. В этой ноде ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Нужна флешка с js интерфейсом для проигрывания радио через урл, ui быть не должно, так как флешка будет встроена в плагин. Оплата после настройки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Всем привет! Нужно срочно оптимизировать запрос в файле shop_browse_queries.php в virtuemart База данных из двадцать три тыс. наименований. При поиске - долго ищет, секунд двадцать-тридцать.. а то и больше. Необходимо оптимизировать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Хочу реализовать flash видео чат, с несколькими опонентами сразу, примерно с четырьмя людьми сразу, сколько будет это дело стоить, сроки и стоимость, желателен опыт и примеры реализации.Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть скрипт городского портала, его нужно довести до ума. Там есть ошибки не получается до конца установить. Вот ссылка на сам скрипт - http://scriptmafia.org/clones/9744-yanaiduru-clone.html нужно исправить все ошибки. Цены и сроки пишите ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен человек, знакомый с движком LiveStreet, установить и настроить сайт на этот движок.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо донастроить,заполнить и переделать данный макет под ключ, по заказчика. http://nrg-design.ru/drugie-shabloni/landscape-design-flash-template.html Опыт обязателен.Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад